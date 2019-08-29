2019-08-29T21:25:02+03:00
Спорт

"Спартак" проигрывает "Браге" 0:2 после первого тайма матча Лиги Европы

Оба гола "красно-белые" пропустили перед самым перерывом
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Брага" забила гол в первом тайме "Спартаку"."Брага" забила гол в первом тайме "Спартаку".Фото: REUTERS
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В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился первый тайм матча плей-офф квалификации Лиги Европы между московским "Спартаком" и португальской "Брагой". После стартовых 45 минут поединка столичная команда уступает гостям из Португалии со счетом 0:1.

На 42-й минуте встречи перед самым перерывом первый мяч в игре в ворота "Спартака" забил игрок португальской "Браги" Рикардо Орта. А уже в добавленное время москвичи пропустили еще один мяч - снова отличился Орта, мощно пробив издалека.

Таким образом, во втором тайме "красно-белым" нужно будет постараться еще больше. Поскольку нужно отыграть дефицит в 3 гола - неделю назад в Португалии бражане выиграли со счетом 1:0.

Спартак - Брага 1:0, Андре Орта, 42 минута. 29.08.2019.Видео гола Андре Орты в ворота Спартака в матче Лиги Европы

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча квалификационного раунда Лиги Европы Спартак - Брага. Стартовый свисток поединка прозвучал в 20:15 по московскому времени на стадионе "Открытие Арена" в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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