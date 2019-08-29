Глава Грузии призвала уменьшить экономическую зависимость от РФ

СЕГОДНЯ 21:57 2019-08-29T22:11:22+03:00

Саломе Зурабишвили уверена в том, что Тбилиси движется в западном направлении, поэтому республике необходимо минимизировать влияние Москвы

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Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что стране необходимо уменьшить экономическую зависимость от РФ.

Она уверена в том, что Тбилиси движется в западном направлении, поэтому республике необходимо минимизировать влияние Москвы.

- Нам необходимо больше европейских инвестиций, больше туристов из Европы, больше европейских потребителей нашей продукции, - заявила Зурабишвили.

Более того, грузинский политик обвинила РФ в "ежедневных провокациях".

- Россия играет на наших нервах и желает очертить нам рамки, при которых Грузия потеряет главные завоевания — стабильность, демократию и европейский путь, - подытожила политик.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Госдуме ответили на заявление президента Грузии о возобновлении диалога с Россией. Ранее Саломе Зурабишвили назвала условия, при которых Тбилиси готов возобновить контакты с Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU