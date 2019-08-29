Умер Мишель Омон: французский комедийный актер

СЕГОДНЯ 22:57 2019-08-29T23:07:43+03:00

Мишель Омон умер в возрасте 82 лет

Изменить размер текста: A A

Французские СМИ сообщают о смерти комедийного актера Мишеля Омон.

Актер умер в возрасте 82 лет в ночь на четверг, 29 августа, в результате продолжительной болезни.

Француз проработал в театре Комеди Франсез на протяжении более чем 30 лет.

Мишель Омон чаще всего играл в фильмах роли второго плана. Он исполнил роль директора магазина в комедии "Игрушка" (1976 г.) и сыграл отца пропавшего подростка в картине "Папаши" (1983 г.). В этих лентах режиссера Франсиса Вебера главную роль сыграл Пьер Ришар. Мишель Омон также снимался в "Невезучих" (1981 г.).

Также Мишель Омон три раза был номинирован на премию "Сезар", пишет газета Le Figaro.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 29 августа, в Москве скончался актер сериала "Глухарь" Александр Числов. Причиной смерти стало обострение пневмонии.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU