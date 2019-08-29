Умер Мишель Омон: французский комедийный актер
Французские СМИ сообщают о смерти комедийного актера Мишеля Омон.
Актер умер в возрасте 82 лет в ночь на четверг, 29 августа, в результате продолжительной болезни.
Француз проработал в театре Комеди Франсез на протяжении более чем 30 лет.
Мишель Омон чаще всего играл в фильмах роли второго плана. Он исполнил роль директора магазина в комедии "Игрушка" (1976 г.) и сыграл отца пропавшего подростка в картине "Папаши" (1983 г.). В этих лентах режиссера Франсиса Вебера главную роль сыграл Пьер Ришар. Мишель Омон также снимался в "Невезучих" (1981 г.).
Также Мишель Омон три раза был номинирован на премию "Сезар", пишет газета Le Figaro.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 29 августа, в Москве скончался актер сериала "Глухарь" Александр Числов. Причиной смерти стало обострение пневмонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU