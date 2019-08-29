В Москве столкнулись BMW и Lamborghini, пострадали два человека

29 Авг. 23:50 2019-08-30T00:04:00+03:00

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Поздним вечером в четверг, 29 августа, на Большой Грузинской улице в Москве столкнулись две иномарки – BMW и Lamborghini, в результате пострадали два человека. Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы произошедшего, прислали видео с места аварии.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей по каким-то причинам не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной.

На месте работают спасатели, сотрудники автоинспекции и медики «Скорой помощи».

В столичном главке ГИБДД подтвердили факт ДТП, произошедшего возле дома №18 по Большой Грузинской улице, однако подробности случившегося рассказывать пока не стали.

Как писал сайт kp.ru, 18 августа в Москве попал в аварию автобус с туристами из Китая – врезался в фонарный столб. Тогда пострадали 29 человек, 19 из них были госпитализированы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728967" frameborder="0"></iframe> ДТП на Большой Грузинской, где столкнулись БМВ и ламборджини.

ИСТОЧНИК KP.RU