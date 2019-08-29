В Москве столкнулись BMW и Lamborghini, пострадали два человека
Поздним вечером в четверг, 29 августа, на Большой Грузинской улице в Москве столкнулись две иномарки – BMW и Lamborghini, в результате пострадали два человека. Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы произошедшего, прислали видео с места аварии.
По предварительным данным, водитель одного из автомобилей по каким-то причинам не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной.
На месте работают спасатели, сотрудники автоинспекции и медики «Скорой помощи».
В столичном главке ГИБДД подтвердили факт ДТП, произошедшего возле дома №18 по Большой Грузинской улице, однако подробности случившегося рассказывать пока не стали.
Как писал сайт kp.ru, 18 августа в Москве попал в аварию автобус с туристами из Китая – врезался в фонарный столб. Тогда пострадали 29 человек, 19 из них были госпитализированы.
ДТП на Большой Грузинской, где столкнулись БМВ и ламборджини.
ИСТОЧНИК KP.RU