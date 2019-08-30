85 семей, потерявших дома из-за пожаров в Забайкалье, получили новое жилье

СЕГОДНЯ 02:38 2019-08-30T02:53:17+03:00

Масштабные пожары в Забайкалье оставили без крова почти 120 семей. Фото: правительство Забайкальского края

Еще 33 семьи, по словам главы региона, «находятся в стадии строительства или приобретения жилья»

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Из почти 120 семей, потерявших свои дома из-за масштабных апрельских пожаров в Забайкалье, уже получили новое жилье. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Осипов доложил президенту России Владимиру Путину в четверг, 29 августа.

«Почти 120 семей потеряли жилье. На сегодняшний день 85 (или около 70%) из них жильем обеспечены, 33 сейчас в стадии строительства, приобретения жилья», - рассказал он.

По словам Александра Осипова, в Забайкальском крае постепенно восстанавливаются мосты, водозаборы и библиотеки, однако на сегодняшний день главная задача краевых властей – восстановление сельского хозяйства: в результате пожаров сгорело 120 чабанских животноводческих стоянок.

Он также заверил, что следит за качеством работ и целевым использованием выделенных из федерального бюджета, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле степные пожары из-за сильного ветра перекинулись на села и поселки нескольких районов Забайкалья, в результате сгорело множество домов и построек во дворах местных жителей. в общей сложности пострадали около 900 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704334" frameborder="0"></iframe> Видео тушения пожаров в Забайкалье.

ИСТОЧНИК KP.RU