2019-08-30T06:32:21+03:00
Спорт

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике потерял дочь: девочка умерла от рака

О смерти девятилетней дочери сообщил сам бывший главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший главный тренер сборной Испании по футболу и экс-наставник «Барселоны» Луис ЭнрикеБывший главный тренер сборной Испании по футболу и экс-наставник «Барселоны» Луис ЭнрикеФото: REUTERS
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В семье бывшего главного тренера футбольной сборной Испании Луиса Энрике случилось большое горе: умерла дочь экс-наставника «Барселоны» Ксана Энрике. Девочке было всего девять лет, и последние пять месяцев своей короткой жизни она страдала от онкологического заболевания – остеосаркомы (рак костей).

О смерти дочери на своей странице в Twitter сообщил сам спортсмен, поблагодарив всех за сочувствие и поддержку в течение этих тяжелых месяцев. Он также выразил благодарность врачам, медсестрам и волонтерам больницы, где пытались спасти больную девочку.

«Ксана, мы будем очень скучать по тебе, будем помнить о тебе каждый день нашей жизни в надежде, что в будущем мы встретимся снова. Ты станешь звездой, которая освещает путь для нашей семьи. Спи спокойно, Ксанита», - написал безутешный отец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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