2019-08-30T06:49:16+03:00
Политика

Волкер поздравил новых премьера и главу МИД Украины с назначением

Спецпредставитель США добавил, что Соединённые Штаты поддерживают Киев в его стремлении к реформам и миру
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Специальный представитель США по Украине Курт ВолкерСпециальный представитель США по Украине Курт ВолкерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер поздравил Алексея Гончарука и Вадима Пристайко с назначением на высокие должности в новом украинском правительстве.

«Поздравляю премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь украинский кабинет министров!» - написал американский дипломат на своей странице в Twitter.

«Соединённые Штаты поддерживают вас в деле продвижения реформ и стремления к миру и восстановлению территориальной целостности», - добавил Курт Волкер.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне Верховная рада утвердила состав нового правительства страны. Свои должности сохранили только главы Минфина и МВД – Оксана Маркарова и Арсен Аваков. Новым спикером ВР был избран Дмитрий Разумков. Премьером стал Алексей Гончарук, министром иностранных дел – Вадим Пристайко, а Минобороны возглавил Андрей Загороднюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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