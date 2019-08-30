Волкер поздравил новых премьера и главу МИД Украины с назначением
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер поздравил Алексея Гончарука и Вадима Пристайко с назначением на высокие должности в новом украинском правительстве.
«Поздравляю премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь украинский кабинет министров!» - написал американский дипломат на своей странице в Twitter.
«Соединённые Штаты поддерживают вас в деле продвижения реформ и стремления к миру и восстановлению территориальной целостности», - добавил Курт Волкер.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне Верховная рада утвердила состав нового правительства страны. Свои должности сохранили только главы Минфина и МВД – Оксана Маркарова и Арсен Аваков. Новым спикером ВР был избран Дмитрий Разумков. Премьером стал Алексей Гончарук, министром иностранных дел – Вадим Пристайко, а Минобороны возглавил Андрей Загороднюк.
ИСТОЧНИК KP.RU