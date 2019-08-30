2019-08-30T08:01:24+03:00
В мире

В центрах временного содержания мигрантов в США вспыхнула эпидемия свинки

Болезнь затронула как мигрантов, так и персонал, работающий с ними
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Болезнь затронула как мигрантов, так и персонал, работающий с ними.Болезнь затронула как мигрантов, так и персонал, работающий с ними.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Эпидемия паротита или «свинки» охватила центры содержания мигрантов по всей территории США, где за год зафиксировано более 900 случаев заражения. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний в своем ежегодном отчете.

«За последний год зарегистрировано 931 случай заболевания свинкой в 57 учреждениях», - говорится в документе.

В отчете отмечается, что эпидемия затронула 19 штатов и среди заболевших не только мигранты, но персонал.

В Миграционной службы США заявили, что прививки от вирусных заболеваний «обычно не требуются», поэтому предоставляются по требованию. В свою очередь представитель Службы иммиграционного и таможенного правопорядка (ICE) Брайан Кокс сообщил агентству AP News, что всех прибывших в центр проверяют на наличие заболеваний в первые 24 часа.

Эпидемический паротит, или «свинка» - инфекционное заболевание, которое вызывает воспаление железистых органов, лихорадку, проявляется повышением температуры, недомоганием, слабостью. При тяжелом протекании заболевания возможны потеря слуха и менингит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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