Депутат Рады не сумел произнести речь на украинском и рассмешил коллег
На первом заседание Верховной Рады девятого созыва депутат Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил коллег.
Парламентарий собирался рассказать главе Министра экономического развития и торговли Украины Тимофею Милованову о проблемах виноделов в Одесской области. В ходе своего обращения к министру Киссе пытался говорить по-украински, но периодически использовал русские слова. После нескольких насмешек депутатов он и вовсе решил перейти на русский язык.
Напомним, на подготовительном заседании депутаты новой Рады устроили перепалку из-за обращения сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича на русском языке. Тогда на все обвинения коллег парламентарий заявил, что не нарушал законов и если говорить на украинском - принципиальный вопрос, то ему нужно предоставить переводчика.
ИСТОЧНИК KP.RU
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