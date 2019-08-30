СЕГОДНЯ 08:12 2019-08-30T08:12:17+03:00

Депутат Рады не сумел произнести речь на украинском и рассмешил коллег Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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На первом заседание Верховной Рады девятого созыва депутат Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил коллег.

Парламентарий собирался рассказать главе Министра экономического развития и торговли Украины Тимофею Милованову о проблемах виноделов в Одесской области. В ходе своего обращения к министру Киссе пытался говорить по-украински, но периодически использовал русские слова. После нескольких насмешек депутатов он и вовсе решил перейти на русский язык.

Напомним, на подготовительном заседании депутаты новой Рады устроили перепалку из-за обращения сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича на русском языке. Тогда на все обвинения коллег парламентарий заявил, что не нарушал законов и если говорить на украинском - принципиальный вопрос, то ему нужно предоставить переводчика.

ИСТОЧНИК KP.RU