В Подмосковье микроавтобус с иностранцами врезался в грузовик
В Московской области микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в грузовик Skania. Все произошло на Ленинградском шоссе в месте, где дорога сужается из-за проведения ремонтных работ.
В Микроавтобусе находилось восемь иностранных граждан: трое уроженцы Белоруссии и пятеро – из Монголии.
На 108 километре трассы М-10 «Россия» водитель пассажирского транспорта допустил столкновение с большегрузом. В результате нескольким участникам ДТП потребовалась помощь.
Травмы получили водитель и пять его пассажиров. Все он были госпитализированы в медицинское учреждение и им оказана помощь. Медики заверили, что угрозы жизни нет.
В региональном ГИБДД отметили, что сейчас на месте работают представители службы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса совершил столкновение в тот момент, когда большегруз остановился для поворота налево, сообщает телеканал «360».
Ранее в Карелии перевернулся школьный автобус, везший группу учителей на работу. Водитель ПАЗа не справился с управлением и «уложил» машину на обочину.
ИСТОЧНИК KP.RU