2019-08-30T10:31:56+03:00
Происшествия

В Подмосковье микроавтобус с иностранцами врезался в грузовик

Пострадали пять человек
Елена АКИМОВА
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В Подмосковье микроавтобус врезался в остановившуюся фуруВ Подмосковье микроавтобус врезался в остановившуюся фуруФото: Сергей ГАПОН
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В Московской области микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в грузовик Skania. Все произошло на Ленинградском шоссе в месте, где дорога сужается из-за проведения ремонтных работ.

В Микроавтобусе находилось восемь иностранных граждан: трое уроженцы Белоруссии и пятеро – из Монголии.

На 108 километре трассы М-10 «Россия» водитель пассажирского транспорта допустил столкновение с большегрузом. В результате нескольким участникам ДТП потребовалась помощь.

Травмы получили водитель и пять его пассажиров. Все он были госпитализированы в медицинское учреждение и им оказана помощь. Медики заверили, что угрозы жизни нет.

В региональном ГИБДД отметили, что сейчас на месте работают представители службы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса совершил столкновение в тот момент, когда большегруз остановился для поворота налево, сообщает телеканал «360».

Ранее в Карелии перевернулся школьный автобус, везший группу учителей на работу. Водитель ПАЗа не справился с управлением и «уложил» машину на обочину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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