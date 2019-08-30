Лондон выделит 3,7 миллиона долларов на помощь британцам после Brexit

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-30T10:40:55+03:00

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Правительство Соединённого Королевства зарезервировало три миллиона фунтов стерлинга (3,7 миллиона долларов) для оказания помощи британцам, живущим в Европейском Союзе, поскольку они столкнутся с проблемами при оформлении документов после Brexit. Об этом сообщили в МИД Великобритании.

«Правительство выделяет три миллиона фунтов стерлингов для финансирования благотворительных и волонтерских организаций, которые будут информировать британских граждан, проживающих в ЕС, о необходимости регистрации в качестве резидента в ЕС и оказывать им поддержку при подаче заявок», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Королевства.

Ранее, в открытый доступ попал документ британского правительства, в котором говорится о серьезных финансовых и социальных трудностях для страны в случае выхода из ЕС без соглашения с Брюсселем. Среди них нехватка лекарств, топлива и продовольствия, а также возможные протесты на границе с Ирландией.

ИСТОЧНИК KP.RU