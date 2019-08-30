Тегеран опроверг сообщения о взрыве космического спутника на стартовой площадке

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-30T10:56:40+03:00

В Иране заявили, что «Нахид-1» в хорошем состоянии

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Иранский космический спутник «Нахид-1» в хорошем состоянии находится на испытательной площадке. Соответствующим образом Министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми прокомментировал сообщения СМИ о взрыве ракеты при попытке запуска.

«Неожиданно появились новости о том, что наши попытки вывести спутник на орбиту не увенчались успехом. В действительности спутник "Нахид-1" в хорошем состоянии и сейчас находится на испытательной площадке», - написал министр в своем Twitter.

Как писал сайт kp.ru, о возможном взрыве иранской ракеты на стартовой площадке сообщило Национальное общественное радио (NPR) США, позже агентства Associated Press и Reuters со ссылкой на спутниковые снимки космического центра Ирана имени Имама Хомейни, на которых виден черный дым.

ИСТОЧНИК KP.RU