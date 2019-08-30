2019-08-30T10:56:40+03:00
В мире

Тегеран опроверг сообщения о взрыве космического спутника на стартовой площадке

В Иране заявили, что «Нахид-1» в хорошем состоянии
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Тегеран опроверг сообщения о взрыве космического спутника на стартовой площадкеТегеран опроверг сообщения о взрыве космического спутника на стартовой площадкеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Иранский космический спутник «Нахид-1» в хорошем состоянии находится на испытательной площадке. Соответствующим образом Министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми прокомментировал сообщения СМИ о взрыве ракеты при попытке запуска.

«Неожиданно появились новости о том, что наши попытки вывести спутник на орбиту не увенчались успехом. В действительности спутник "Нахид-1" в хорошем состоянии и сейчас находится на испытательной площадке», - написал министр в своем Twitter.

Как писал сайт kp.ru, о возможном взрыве иранской ракеты на стартовой площадке сообщило Национальное общественное радио (NPR) США, позже агентства Associated Press и Reuters со ссылкой на спутниковые снимки космического центра Ирана имени Имама Хомейни, на которых виден черный дым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россиянам предложат выкупать свои долги у банков по сниженной цене
Меган Маркл повесила в комнате сына портреты принцессы Дианы
Чувствую легкость в проводах: Робот Федор написал, что готов к работе, но появились проблемы со «здоровьем»
Лондон выделит 3,7 миллиона долларов на помощь британцам после Brexit
Варшаве «полностью понятно» решение Трампа отменить поездку в Польшу
В Подмосковье микроавтобус с иностранцами врезался в грузовик
Эксперты прогнозируют снижение курса доллара до 64 рублей к концу года
Причиной массового отравления вейперов стала марихуана в курительной смеси
Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок природного газа
Адвокат: удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО
Синоптики объяснили паводки в Сибири и сильные дожди в Приморье
Роструд напомнил, что в этом году 31 декабря будет рабочим днем
Депутат Рады не сумел произнести речь на украинском и рассмешил коллег
В центрах временного содержания мигрантов в США вспыхнула эпидемия свинки
Рогозин прокомментировал слова о Трампа о военном противостоянии в космосе
В Госдуме предложили продлить летние каникулы на месяц – до 1 октября
Волкер поздравил новых премьера и главу МИД Украины с назначением
Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике потерял дочь: девочка умерла от рака
Верховная рада приняла законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
В Гонконге задержали одного из лидеров массовых протестов
Губернатор Джорджии объявил в штате режим ЧП из-за урагана «Дориан»
Новый генпрокурор Украины объявил о начале обмена заключенными с Россией