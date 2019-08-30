Меган Маркл повесила в комнате сына портреты принцессы Дианы

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-30T10:56:03+03:00

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31 августа исполнится 22 года с момента смерти принцессы Дианы. Она погибла в аварии, в которой о сих пор пытаются разобраться поклонники принцессы.

Традиционно, в этот день десятки людей приходят к Кенсингтонскому дворцу, чтобы поддержать сыновей принцессы – Уильяма и Гарри.

В этом году Меган Маркл - супруга принца Гарри – одна из первых среагировала на памятную дату. На заказала портреты погибшей принцессы и повесила их в комнате маленького Арчи.

Герцогиня Сассекская пытается привить сыну любовь к бабушке. Несмотря на то, что ребенку всего три месяца, мама сделала так, чтобы всеми любимая леди Ди была в жизни малыша.

Фотографии появились не только в детской, но и в других комнатах нового дома Меган Маркл и Гарри, сообщает Пятый канал.

Ранее сообщалось, что в Кенсингтонском дворце существует традиция. В годовщину гибели Дианы ее сыновья Уильям и Гарри, посещают лондонский Белый сад, который посвящен принцессе и расположен на территории Кенсингтонского дворца.

ИСТОЧНИК KP.RU