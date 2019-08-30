Меган Маркл повесила в комнате сына портреты принцессы Дианы
31 августа исполнится 22 года с момента смерти принцессы Дианы. Она погибла в аварии, в которой о сих пор пытаются разобраться поклонники принцессы.
Традиционно, в этот день десятки людей приходят к Кенсингтонскому дворцу, чтобы поддержать сыновей принцессы – Уильяма и Гарри.
В этом году Меган Маркл - супруга принца Гарри – одна из первых среагировала на памятную дату. На заказала портреты погибшей принцессы и повесила их в комнате маленького Арчи.
Герцогиня Сассекская пытается привить сыну любовь к бабушке. Несмотря на то, что ребенку всего три месяца, мама сделала так, чтобы всеми любимая леди Ди была в жизни малыша.
Фотографии появились не только в детской, но и в других комнатах нового дома Меган Маркл и Гарри, сообщает Пятый канал.
Ранее сообщалось, что в Кенсингтонском дворце существует традиция. В годовщину гибели Дианы ее сыновья Уильям и Гарри, посещают лондонский Белый сад, который посвящен принцессе и расположен на территории Кенсингтонского дворца.
ИСТОЧНИК KP.RU