2019-08-30T10:56:03+03:00
В мире

Меган Маркл повесила в комнате сына портреты принцессы Дианы

Супруга принца Гарри решила почтить память погибшей леди Ди
Елена АКИМОВА
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31 августа исполнится 22 года с момента смерти принцессы Дианы31 августа исполнится 22 года с момента смерти принцессы ДианыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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31 августа исполнится 22 года с момента смерти принцессы Дианы. Она погибла в аварии, в которой о сих пор пытаются разобраться поклонники принцессы.

Традиционно, в этот день десятки людей приходят к Кенсингтонскому дворцу, чтобы поддержать сыновей принцессы – Уильяма и Гарри.

В этом году Меган Маркл - супруга принца Гарри – одна из первых среагировала на памятную дату. На заказала портреты погибшей принцессы и повесила их в комнате маленького Арчи.

Герцогиня Сассекская пытается привить сыну любовь к бабушке. Несмотря на то, что ребенку всего три месяца, мама сделала так, чтобы всеми любимая леди Ди была в жизни малыша.

Фотографии появились не только в детской, но и в других комнатах нового дома Меган Маркл и Гарри, сообщает Пятый канал.

Ранее сообщалось, что в Кенсингтонском дворце существует традиция. В годовщину гибели Дианы ее сыновья Уильям и Гарри, посещают лондонский Белый сад, который посвящен принцессе и расположен на территории Кенсингтонского дворца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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