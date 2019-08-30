2019-08-30T11:24:38+03:00
Политика

Лукашенко и Путин обсудили повестку реализацию достигнутых ранее договоренностей

В ходе телефонного разговора лидеры Белоруссии и России также обменялись мнениями по международным вопросам
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в резиденции "Бочаров ручей". Фото: Михаил Метцель/ТАССАлександр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в резиденции "Бочаров ручей". Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В ходе телефонного разговора президенты Белоруссии и России, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопросы развития двусторонних отношений и реализации договоренностей, достигнутых во время предыдущих встреч. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Главы государств обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих личных встреч», - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что лидеры России и Белоруссии также обменялись мнениями по международным вопросам.

Напомним, 17 июля российский и белорусский президенты провели неформальную встречу на Валааме, а на следующий день главы двух государств приняли участие в VI Форуме регионов в Санкт-Петербурге и обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между странами, также взаимодействие в рамках Союзного государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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