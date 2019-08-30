2019-08-30T12:32:01+03:00
Политика

В Швейцарии арестовали счета экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова

Сколько средств было на арестованных счетах, пока неизвестно
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Тельман Исмаилов. Фото: Вячеслав Прокофьев ТАССТельман Исмаилов. Фото: Вячеслав Прокофьев ТАСС
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Прокуратура швейцарского Цюриха приняла решение арестовать счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для погашения долгов.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», 19 августа с просьбой о наложении ареста обратился принадлежащей ВТБ БМ-Банк. Ходатайство через два дня. Однако на данный момент не известно сколько средств было на арестованных счетах. Издание предполагает, что данная информация может быть раскрыта в начале сентября.

Ранее, в 2006 году бывший хозяин Черкизовского рынка занял в Банке Москвы более 230 миллионов долларов под залог своих главных столичных объектов.

Напомним, что 61-летний Тельман Исмаилов сейчас находится в международном розыске – его обвиняют в заказе убийства двух московских бизнесменов. В апреле этого года в отношении предпринимателя прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело. БМ-Банк обвиняет Исмаилова в выводе активов, их сокращение в ущерб кредиторам и мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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