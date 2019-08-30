В Красном Кресте раскрыли данные о без вести пропавших в мире

СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-30T12:36:22+03:00

Чаще всего люди исчезают во время военных действий Фото: REUTERS

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30 августа считается днем пропавших без вести людей. Его признают во всем мире и по данным Международного Комитета Красного Креста (МККК), масштабы данной проблемы приобретают характер современной гуманитарной трагедии. Люди исчезают во время вооруженных конфликтов, насилия, миграции и стихийных бедствий.

Только в 2018 году в МККК было зарегистрировано более 45 тысяч новых запросов о поиске людей. За первый квартал 2019 года в Центральное агентство по розыску поступило еще порядка шести тысяч обращений. Таким образом общая цифра за последние годы превысила 145 тысяч, судьбы этих людей неизвестны.

- Это только малая часть реальной трагедии, верхушка айсберга. Данные МККК не демонстрируют всего масштаба проблемы. Эти цифры способны показать нам лишь часть трагедии, - сообщают в МККК.

По словам президента МККК Петера Маурера, самые тяжелые последствия вооруженных конфликтов — невидимые.

- Это проблема пропавших людей. Они исчезают каждый день в ходе вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и миграции, — сказал Маурер.

Только за последние годы в МККК было получено более полутора тысяч заявок об исчезновении людей во время конфликтов на Украине, около 770 человек все еще не найдены.

По данным ПСО «Лиза Алерт» с начала 2019 года поисковое движение получило 12 854 запроса, живыми найдены 10 418 человек, сообщает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU