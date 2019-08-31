2019-08-31T02:16:49+03:00
Политика

Личная помощница Трампа покинула должность

Слив информации о семье президента назвали «последней каплей»
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Мадлен Вестерхаут и Дональд Трамп Фото: Инстаграм @madwesttМадлен Вестерхаут и Дональд Трамп Фото: Инстаграм @madwestt
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Личная помощница Президента США Мадлен Вестерхаут ушла в отставку. Причиной ухода с должности стало распространение конфиденциальной информации о Дональде Трампе.

New York Times сообщает, что во время неофициальной встречи с журналистами рассказала подробности о происходящем в Овальном кабинете и в семье Трампа. Несмотря на то, что сведения были не для печати, они были опубликованы. Руководство назвало это «последней каплей».

Вестерхаут была ассистентом Трампа с первого дня работы в администрации. При этом президент все это время относился к ней настороженно, так как изначально она не имела связи с его командой и неоднократно получала предложения от чиновников тайно передавать сведения о звонках и перемещениях президента.

Так же в последнее время Вестерхаут активизировалась и пыталась расширить спектр обязанностей в администрации, в частности начать заниматься организацией всех поездок главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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