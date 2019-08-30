2019-08-30T14:00:26+03:00
Происшествия

Впавшую в кому после купания в Турции студентку доставили в Москву

Об этом сообщили в консульстве России в Анталье
Юлия САЛЬНИКОВА
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Из Аланьи в Москву прибыл спецборт с тяжелобольной россиянкой на борту. Напомним, 19-летняя москвичка впала в кому после купания в аквапарке. Девушка отдыхала в Турции вместе с мамой, женщина не сразу заметила, что дочь находится в бассейне без сознания. Когда ее достали из воды, она не пришла в себя. В состоянии комы туристку доставили в одно из медучреждений Аланьи.

- Благодаря скоординированным действиям страховой компании, турецких специалистов и экспертов Центра медицинской эвакуации ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России был проведен телемост, в ходе которого было проанализировано состояние пострадавшей и принято решение о подготовке ее к эвакуации, - сообщили в консульстве России в Анталье.

Около 22.00 самолет с пациенткой на борту прибыл в Москву. Эвакуация проведена успешно. Девушка находится под присмотром российских врачей.

Как удалось выяснить kp.ru, москвичка учится на втором курсе Национального исследовательского университета "Высшей школы экономики".

Еще одно происшествие на популярном у россиян курорте закончилось гибелью девочки из России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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