2019-08-30T14:17:01+03:00
Политика

После освобождения Вышинского, прекратили дело в отношении его адвоката

Андрея Доманского обвиняли в незаконной приватизации дома
Юлия САЛЬНИКОВА
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Журналиста Кирилла Вышинского освободили прямо из зала суда 28 августа. В общей сложности его арест длился около 400 дней. Вслед за этим адвокат журналиста Андрей Доманский объявил, что прекращено уголовное дело в отношении его самого.

Доманского, как сообщают РИА Новости, подозревают в незаконной приватизации нежилого дома. Объект находится на территории заповедника «Древний Киев». Уведомление о прекращении уголовного дела ему вручили в руки. Доманский настаивает, что преследование носит политический характер. Он намерен обратиться в Европейский суд по правам человека и выиграть дело «Вышинский против Украины».

Главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского арестовали 17 мая. Журналиста киевские власти обвинили в госизмене и поддержке Донецкой и Луганской народных республик, ему грозило до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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