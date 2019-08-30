Самый современный стадион на Вологодчине открыли в старинном Кириллове

СЕГОДНЯ 14:16 2019-08-30T14:16:02+03:00

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Новый стадион в городе Кириллове считается эталоном среди всех спортивных сооружений открытого типа, построенных на Вологодчине за последние годы. Он был построен по современным стандартам и может принимать соревнования и областного, и всероссийского уровня. Спортивный комплекс включает в себя футбольное поле с искусственным газоном, две волейбольные и одну универсальную площадки, беговые дорожки с резиновым покрытием, площадку для сдачи норм ГТО. В общей сложности на реконструкцию было выделено 35 млн рублей, из них почти 34 млн – из областного бюджета.

По словам губернатора Олега Кувшинникова, власти региона стремятся увеличить число занимающихся физкультурой и спортом. «Результатом нашей работы за 7 лет стало увеличение доли систематически занимающихся физкультурой и спортом в два раза до 33,5 процентов», - сказал на открытии стадиона губернатор.

По аналогичным проектам в райцентрах Вологодской области будут до конца года будут отремонтированы еще три стадиона и один в следующем году. Всего на 2019-2022 годы в региональном бюджете запланировано полтора миллиарда рублей на строительство 33 и ремонт 21 спортивного объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU