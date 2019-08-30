2019-08-30T15:15:55+03:00
Политика

«Ко мне, девочка»: В сети обсуждают Трампа, подозвавшего жену хлопком по ноге

Такой жест пользователи сети сравнили с дрессировкой собак
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мелания признавалась, что жить с Президентом США может только независимая женщинаМелания признавалась, что жить с Президентом США может только независимая женщинаФото: REUTERS
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В твиттере обсуждают видео с Дональдом Трампом и его супругой Меланией. Глава Белого дома посетил больницу города Дейтон в штате Огайо, где до сих пор находятся пострадавшие в массовой стрельбе.

Но пользователи сети обратили внимание не столько на официальные слова делегатов, сколько на жест, которым президент США подзывает жену. На кадрах видно, как Трамп хлопает по ноге, после чего Мелания торопится к супругу. Такое поведение в Твиттере сравнили с дрессурой собак.

Появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает первую леди жестом, который обычно используют, чтобы дать команду собаке.

- К ноге! Или тонкости общения с женским полом от Дональда Трампа, - стали шутить пользователи.

Некоторые иронизировали, что общение президента СШМ и первой леди выглядит мило.

- Мужик, - шутили пользователи.

- Ко мне, девочка.

- Президент США: «Никто не уважает женщин больше, чем я».

Ранее kp.ruписал, что Мелания и Дональд Трамп познакомились в 1998 году. В интервью журналу Forbes первая леди США признавалась – «чтобы жить с Дональдом, нужно быть независимой и состоявшейся женщиной». Она считает свой брак крепким и признается, что между ними до сих пор «химия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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