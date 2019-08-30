Huawei в США подозревают в краже технологий и интеллектуальной собственности
Федеральные власти Соединённых Штатов начали новое расследование о возможной краже технологий и интеллектуальной собственности со стороны китайской компании Huawei Technologies.
Как сообщают информированные источники The Wall Street Journal, Вашингтон подозревает Huawei не только в краже технологий у физических и юридических лиц, но и в нарушениях при приеме на работу сотрудников конкурирующих компаний.
Ранее власти США начали уголовное расследование в отношении китайской компании по подозрению в краже коммерческой тайны. Прокуратура предполагает, что Huawei Technologies могла украсть технологию роботизированного устройства, которое использовало для тестирования смартфонов
Напомним, после того как Министерство торговли США заявило о предстоявшем запрете на деятельность Huawei на территории страны и внесения корпорации в американский черный список, Google и ряд других IT-гигантов объявили о приостановке сотрудничества с компанией,
ИСТОЧНИК KP.RU