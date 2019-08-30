Huawei в США подозревают в краже технологий и интеллектуальной собственности

СЕГОДНЯ 15:12 2019-08-30T15:12:51+03:00

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Федеральные власти Соединённых Штатов начали новое расследование о возможной краже технологий и интеллектуальной собственности со стороны китайской компании Huawei Technologies.

Как сообщают информированные источники The Wall Street Journal, Вашингтон подозревает Huawei не только в краже технологий у физических и юридических лиц, но и в нарушениях при приеме на работу сотрудников конкурирующих компаний.

Ранее власти США начали уголовное расследование в отношении китайской компании по подозрению в краже коммерческой тайны. Прокуратура предполагает, что Huawei Technologies могла украсть технологию роботизированного устройства, которое использовало для тестирования смартфонов

Напомним, после того как Министерство торговли США заявило о предстоявшем запрете на деятельность Huawei на территории страны и внесения корпорации в американский черный список, Google и ряд других IT-гигантов объявили о приостановке сотрудничества с компанией,

ИСТОЧНИК KP.RU