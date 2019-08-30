2019-08-30T15:45:59+03:00
Происшествия

Суд заочно арестовал обвиняемого в мошенничестве экс-депутата Госдумы

Олегу Михееву инкриминируют хищение 172 миллионов рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Олег МихеевОлег МихеевФото: Андрей МИРЕЙКО
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Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Государственной думы, лидера волгоградского отделения "Справедливой России" Олега Михеева, который обвиняется в мошенничестве на сумму 172 миллиона рублей.

Судья удовлетворила ходатайство Следственного комитета РФ об избрании меры пресечения. В обосновании документа утверждалось, что вменяемые экс-законодателю преступления не связаны со сферой предпринимательской деятельности.

Сайт kp.ru писал, что, по версии следствия, Михеев в 2007 году изготовил фиктивные документы о задолженности со стороны ОАО "Волгопромбанка", а в 2011-м обратился в суд о взыскании с правопреемника кредитной организации "Промсвязьбанка" 2,1 миллиарда рублей.

Также он взял в кредит 172 млн рублей, но так и не вернул их Номос-банку, и провел незаконную легализацию 14 объектов недвижимости Волгоградского моторостроительного завода.

Где сейчас находится экс-депутат,неизвестно. Его объявили в международный розыск. При этом адвокат подсудимого Александр Чекунов уверяет, что Михеев не выезжал из страны, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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