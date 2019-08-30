2019-08-30T15:36:41+03:00
Политика

Виктор Медведчук посетил украинских заключённых в СИЗО «Лефортово»

В изоляторе находятся заключенные, которых планируется обменять с Украиной на россиян
Юлия САЛЬНИКОВА
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Виктор Медведчук встретился с украинскими заключенными в СИЗО МосквыВиктор Медведчук встретился с украинскими заключенными в СИЗО МосквыФото: ТАСС
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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медвенчук побывал в СИЗО, где находятся украинцы, которых должны обменять на российских заключенных, находящихся в Украине. Напомним, четверо украинских моряков должны были отправить в Киев в пятницу 30 августа. Однако, обмен перенесли на неопределенный срок. Все из-за того, что нет указа украинского президента Владимира Зеленского о помиловании.

Как сообщают РИА Новости, Медвенчук днем 30 августа побывал в «Лефортово», одном из самых закрытых и охраняемых объектов ФСИН России. Здесь «соседями» украинских моряков являются экс-министр Абызов, братья Магомедовы, экс-сенатор Арашуков.

В СИЗО Медвенчук находился около часа. Кого именно из украинских заключенных он посещал, не известно. Журналистам не удалось задать вопрос главе политсовета украинской партии - к нему корреспондентов не пустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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