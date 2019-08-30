Польша определилась с местами размещения новых подразделений войск США
Польша совместно с Соединенными Штатами утвердила шесть мест дислокации новых подразделений американских войск на территории республики. Обсуждение седьмой точки дислокации продолжается.
Об этом глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак сообщил на совместной пресс-конференции с помощником президента США Джоном Болтоном.
"У нас уже есть шесть мест. Мы говорили о седьмом месте", — цитирует телеканал tvn24 польского представителя.
По мнению Блащака, сейчас отношения между Варшавой и Вашингтоном можно назвать "лучшими в истории", и это во многом благодаря личной заслуге Болтона.
Сайт kp.ru писал, что польские власти на протяжении долгого времени уговаривали США разместить на своей территории дополнительный военный контингент. Дело в том, что в Варшаве американских солдат расценивают как средство "устрашения" России.
ИСТОЧНИК KP.RU