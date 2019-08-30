2019-08-30T16:43:58+03:00
Политика

Польша определилась с местами размещения новых подразделений войск США

Шесть позиций дислокации военных уже утверждены, осталась седьмая
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Джон Болтон и Мариуш Блаща (слева направо). Фото: twitter.com/MON_GOV_PLДжон Болтон и Мариуш Блаща (слева направо). Фото: twitter.com/MON_GOV_PL
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Польша совместно с Соединенными Штатами утвердила шесть мест дислокации новых подразделений американских войск на территории республики. Обсуждение седьмой точки дислокации продолжается.

Об этом глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак сообщил на совместной пресс-конференции с помощником президента США Джоном Болтоном.

"У нас уже есть шесть мест. Мы говорили о седьмом месте", — цитирует телеканал tvn24 польского представителя.

По мнению Блащака, сейчас отношения между Варшавой и Вашингтоном можно назвать "лучшими в истории", и это во многом благодаря личной заслуге Болтона.

Сайт kp.ru писал, что польские власти на протяжении долгого времени уговаривали США разместить на своей территории дополнительный военный контингент. Дело в том, что в Варшаве американских солдат расценивают как средство "устрашения" России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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