Сотрудники офиса компании Toyota в Японии эвакуированы из-за пожара

СЕГОДНЯ 16:25 2019-08-30T17:04:48+03:00

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В головном офисе японского автомобильного концерна Toyota, расположенного в одноименном городе префектуры Айти, возник пожар. Всех сотрудников компании уже эвакуировали из здания.

Известно, что возгорание возникло на восьмом этаже, где находится отдел разработки технологий. Из окон валит густой дым, но причины пожара пока неизвестны. Открытого горения не наблюдается.

На место инцидента уже прибыли свыше десяти пожарных расчетов. Данных о пострадавших не поступало, передает агентство Kyodo.

Сайт kp.ru писал, что в середине июля в Японии произошел крупный пожар, который стал практически национальной трагедий. Мужчина поджег здание аниме-студии в городе Киото. В результате чего погибли свыше 30 человек, также многие получили ожоги и другие травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU