Глава Якутии на свои средства реконструировал мельницу-топчанку в селе Черкех

СЕГОДНЯ 16:31 2019-08-30T16:31:34+03:00

Изменить размер текста: A A

30 августа, глава Якутии Айсен Николаев в селе Черкех открыл реконструированную мельницу-топчанку середины ХIХ века. В рамках республиканского проекта «Сохраним памятники» Айсен и Людмила Николаевы стали первыми меценатами по восстановлению уникального исторического объекта.

Обращаясь к жителям Таттинского района, Айсен Николаев поблагодарил их за продолжение дела народного писателя Якутии Суоруна Омоллоона по сохранению объектов культурного наследия.

«Действительно, народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего. Мы, потомки, до конца ещё не осознали значение и масштаб великого дела Дмитрия Кононовича Сивцева, по инициативе которого открылся Черкехский музей. Благодаря этому мы смогли в одном месте сохранить уникальные деревянные строения 17-19 века. Сегодня в Якутии насчитывается свыше 1800 объектов культурного наследия. Кажется, что много, но на самом деле этого мало. В основном это деревянные строения, которые со временем разрушаются. И мы с Людмилой Валерьевной были рады внести свою лепту и восстановить этот уникальный памятник в Черкехе – центре духовности якутского народа», – отметил глава республики.

Первоначально мельница находилась за рекой Татта в Улахан-Кюеле Сыланского наслега. Однако в 1977 году объект отнесли к якутскому деревянному зодчеству, и силами коллектива «Сельхозтехника» перевезли мельницу поближе к селу, организовав музей под открытым небом. Теперь сюда будут организованы экскурсии.

ИСТОЧНИК KP.RU