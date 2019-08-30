Стали известны первые победители престижного баскетбольного турнира 3х3 Samara Open

СЕГОДНЯ 17:17 2019-08-30T17:17:00+03:00

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В Самаре, на площади им. Куйбышева, в пятницу, 30 августа, проходил десятый, юбилейный турнир по баскетболу 3х3 Samara Open памяти заслуженного тренера России Ю.П. Тюленева. На 23 площадках за победу в турнире борются порядка 300 команд разных возрастных категорий. В этом году участники съехались не только из разных регионов страны, но и из-за рубежа. Был и установлен новый рекорд Samara Open по количеству участников.

В турнире среди смешанных команд, где играли дети 2010 года рождения и младше, победители и призеры уже определились. В этой категории заявились шесть команд. Первое место заняла команда мальчишек Crazy little, второе — команда девчонок «Фортуна», и третье место — мальчишеская команда «Супер мяч».

До проведения решающих матчей в турнире среди самых юных участников прошла церемония открытия Samara Open и «Матч Звезд». Участников и гостей турнира поприветствовал в видеообращении губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который стоял у истоков создания турнира в 2010 году. Глава региона из-за служебной командировки впервые за десять лет проведения турнира не смог принять в нем участие. Он пожелал всем участникам турнира успехов в четной борьбе.

Открыли соревнования «летающие баскетболисты», после которых прошел товарищеский «Матч Звезд» между сборными «красных» и «синих». За команду «красных» под руководством олимпийского чемпиона-1972, заслуженного тренера СССР Ивана Едешко, играли призер чемпионатов мира Ольга Артешина, баскетболисты команды «Самара» — Баден Яксен, Владимир Пичкуров и ее главный тренер Игорь Грачев, актер театра и кино Кузьма Сапрыкин, олимпийский чемпион-1988 Вальдемарас Хомичус, ветеран куйбышевского баскетбола, чемпион Европы среди ветеранов Игорь Бочкарев. В «синих» майках — сыграли самый титулованный баскетболист России, а ныне — министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, игроки «Самары» — Антон Глазунов, Виктор Кашин и президент клуба Камо Погосян, ветераны самарского баскетбола Владимир Васякин и Сергей Чикалкин, тренер женской команды «Самара-ДЮБЛ» Ольга Овчаренко и депутат регионального парламента Виталий Коротких.

После «Матча звезд» на 23 площадках команды-участницы турнира Samara Open-2019 продолжили спор за победу и призовой фонд в 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU