2019-08-30T17:35:03+03:00
Политика

Зеленский предложил сократить депутатский состав Рады на 150 мест

Также возможно проведение парламентских выборов по пропорциональной системе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в Конституцию страны и сократить численный состав Верховной Рады с 450 депутатов до 300.

При этом каждый из кандидатов на пост парламентария, согласно задумке главы государства, должен обязательно владеть официальным языком - мовой, и проживать на территории незалежной не менее последних пяти лет.

Кроме того, предлагается проводить выборы в Раду не по смешанной избирательной системе, как это устроено сейчас, а по пропорциональной. Об этом говорится в опубликованном на сайте парламента законопроекте.

"КП" писала, что эти документы были сформированы еще весной 2019 года, когда Зеленский только занял пост президента. Команда политика не стала вносить законопроекты на рассмотрение из-за несговорчивости прежнего состава Верховной Рады. Его обновили накануне днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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