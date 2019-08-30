По данным Росстат реальные пенсии в июле увеличились на 1,4 процента

СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-30T17:42:08+03:00

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Статистики сообщают, что пенсионеры стали получать на 1,4 процента больше денег, чем в 2018 году. Специалисты Росстат сравнили июльские показатели 2018 и 2019 годов.

Реальный размер пенсий отличается от среднего показателя – он рассчитывается в процентном соотношении к среднему размеру начисленной заработной платы. По данным Росстат пенсия в 2019 году составляет 14150 рублей. Средний размер назначенных пенсий в июле 2019 года составил, 30,8% от средней начисленной зарплаты.

С июня пенсионеров ждут изменения. Тех, чья пенсия ниже прожиточного минимума, ждет индексация. Вступил в силу приказ Минтруда, уточняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии. Другими словами, эта категория пенсионеров может рассчитывать на доплату. В общей сложности прибавку получат пять миллионов граждан пенсионного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU