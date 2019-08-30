2019-08-30T17:47:49+03:00
Происшествия

Пожар на складе пластика в Подольске локализован

Площадь возгорания составила около 100 кв. метров [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пожару был присвоен второй рангПожару был присвоен второй рангФото: скриншот с видео
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Пожар на складе пластика в Подольске возник днем в пятницу, 30 августа. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе главка министерства по чрезвычайным ситуациям по Московской области.

Известно, что инцидент произошел по адресу городской округ Подольск, Нефтебазовский проезд, дом 7.

"На момент прибытия подразделения наблюдалось горение пластика в тюках на площади 100 кв. метров", - говорится в оперативной сводке на сайте ведомства.

В 16:50 пожарные присвоили возгоранию второй ранг, а в 17.00 он был локализован. Через 13 минут удалось ликвидировать открытое горение. Данных о пострадавших не поступало.

Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее крупный пожар возник на мебельной фабрике в подмосковном Одинцово. Борьбу с огнем вели свыше 100 человек и несколько десятков единиц техники.

В Подольске загорелся ангар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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