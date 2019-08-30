2019-08-30T18:00:48+03:00
Политика

В МИД России надеются на «адекватность» депутатов нового состава украинской Рады

В комментарии российского ведомства сказано, что «в Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Первое заседание Рады Украины в новом составе прошло 29 августаПервое заседание Рады Украины в новом составе прошло 29 августаФото: REUTERS
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В российском МИД прокомментировали итоги первого заседания Рады Украины в новом составе. Напомним, 29 августа украинские депутаты принесли присягу, выбрали председателя, а также сформировали новый состав Кабинета Министров. Большинством голосов парламентарии подержали законопроект по снятию депутатской неприкосновенности.

- В Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами и рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны, - говорится в сообщении российского ведомства.

Правда, давать оценку в МИДе новому составу Рады не стали, объяснив это тем, что нужно сначала увидеть результат работы пришедшего к власти руководства.

Выступая на первом заседании Рады нового состава президент Владимир Зеленский напомнил депутатам, что это их "испытательный срок". Он сказал, что уже знает - "распускать Раду не страшно".

ИСТОЧНИК KP.RU

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