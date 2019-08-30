2019-08-30T18:06:00+03:00
Общество

Гуру экстремального выживания Беар Гриллз едва не умер от укуса пчелы

У известного ведущего случилась сильнейшая аллергическая реакция
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Гуру экстремального выживания Беар Гриллз едва не умер от укуса пчелыГуру экстремального выживания Беар Гриллз едва не умер от укуса пчелыФото: кадр из фильма
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Британский путешественник и ведущий "Выжить любой ценой" Беар Гриллс едва не погиб во время съемок нового шоу. Угрозе смерти его подвергла не агрессия крупного хищника, а простая пчела.

Инцидент произошел на отдаленном острове в Тихом океане, ведущий со съемочной командой переплавляли на лодке участников нового шоу "Остров сокровищ", в котором им придется состязаться друг с другом, находясь в тяжелых условиях. В это время на него и напало насекомое.

Состояние экстремала резко ухудшилось, лицо опухло, в месте укуса появилась резкая боль, а самое опасное, начало быстро падать давление - у Гриллса развился анафилактический шок, укус пчелы оказалась для него сильнейшим аллергеном.

К счастью, вместе со съемочной группой на лодке были медики, вскоре сделавшие ему спасительную инъекцию лекарства.

Ранее телеведущий уже оказывался в похожей ситуации. Тогда он попытался съесть мед из улья, что привело к укусу. Несмотря на это, он продолжил съемки, рассказывает The Sun.

Вчера сайт kp.ru рассказывал о найденном в воронежском аэропорту теле мужчины, погибшим от укуса осы. Причиной его смерти стал тот же анафилактический шок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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