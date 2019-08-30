Болгарию охватили лесные пожары
В 15 областях страны объявлен экстремальный индекс опасности
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Аномально жаркая погода привела к возникновению множества очагов пожаров в Болгарии. Только за последнее время зафиксировано свыше 80 таких точек.
В 15 областях страны объявлен экстремальный индекс пожарной опасности. Хуже всего ситуация обстоит в районе города Сливен, где в минувший четверг, 29 августа, огонь создал реальную угрозу трем населенным пунктам.
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ИСТОЧНИК KP.RU