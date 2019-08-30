2019-08-30T18:25:08+03:00
Происшествия

Болгарию охватили лесные пожары

В 15 областях страны объявлен экстремальный индекс опасности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Аномально жаркая погода привела к возникновению множества очагов пожаров в Болгарии. Только за последнее время зафиксировано свыше 80 таких точек.

В 15 областях страны объявлен экстремальный индекс пожарной опасности. Хуже всего ситуация обстоит в районе города Сливен, где в минувший четверг, 29 августа, огонь создал реальную угрозу трем населенным пунктам.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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