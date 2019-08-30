В российских школах предлагают учить стрельбе из оружия
Госкорпорация «Ростех» предложила Минпросвещению РФ ввести уроки начальной военной подготовки в школах. Молодых людей должны обучить правильно обращаться с огнестрельным оружием. Об этом рассказал индустриальный директор «Ростеха» Сергей Абрамов.
- Хотелось бы вспомнить историю недалекого прошлого, когда нас еще в школе воспитывали в части культуры обращения с оружием на уроках начальной военной подготовки. Мы надеемся, что наши предложения найдут свое отражение и в программах министерства образования, в школьных программах. Считаем, что это необходимо, - сообщил Абрамов в прямом эфире телеканала «Россия 24».
Современные молодые люди должны знать, что из себя представляет огнестрельное оружие, отметил он.
Напомним, в марте этого года сайт kp.ru писал о том, что ожидает в будущем школьное образование. Профессор РАН Алексей Семенов поведал корреспондентам «КП», как изменит специальная Концепция развития школьного технологического образования, принятая Министерство просвещения, образование в России.
ИСТОЧНИК KP.RU