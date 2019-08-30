2019-08-30T19:05:08+03:00
Экономика

Предпринимателей могут освободить от штрафов за первые проступки

Вместо денежных взысканий на первый раз предлагается просто делать предупреждение
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Министр предложил не наказывать бизнесменов за впервые совершенные нарушения, при условии, что они быстро их устранятМинистр предложил не наказывать бизнесменов за впервые совершенные нарушения, при условии, что они быстро их устранятФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Предприниматели могут получить право на ошибку - с такой инициативой выступил вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. Министр предложил не наказывать бизнесменов за впервые совершенные нарушения, при условии, что они быстро их устранят.

Подобную идею Силуанов высказал во время совещания по малому бизнесу, его участники жаловались, что предприниматели получают максимальные штрафы за нарушения, которые даже не влекут никакого ущерба государству.

Глава Минфина согласился с выступающими, отметив, что иногда и суммы штрафов "превышают разумные пределы".

"Здесь нужно использовать принцип предупреждения: первый раз вышел контрольный орган, нашёл нарушение действующих порядков, инструкций, законодательства... в случае, если это нарушение устранено - можно ограничиться предупреждением, и не взимать какие-то штрафы", - передают РИА Новости слова Силуанова.

Он также уточнил, что подобное право должна обеспечивать не только налоговая, но и остальные проверяющие органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп предложил General Motors вернуть свои заводы из Китая в США
На Кипре задержана россиянка, организовавшая смертельный ритуал
В российских школах предлагают учить стрельбе из оружия
Ракета-носитель «Рокот» стартовала с Плесецка
Болгарию охватили лесные пожары
"Пора главе Грузии очнуться": Пушков ответил на выдвинутые России условия
Экс-главу нацбанка Украины сбила машина в Лондоне
Из обменного пункта в Москве украли 140 млн рублей
Гуру экстремального выживания Беар Гриллз едва не умер от укуса пчелы
Ушаков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Абэ
В МИД России надеются на «адекватность» депутатов нового состава украинской Рады
Пожар на складе пластика в Подольске локализован
По данным Росстат реальные пенсии в июле увеличились на 1,4 процента
Зеленский предложил сократить депутатский состав Рады на 150 мест
Стали известны первые победители престижного баскетбольного турнира 3х3 Samara Open
США ввели новые санкции по КНДР
Гидрометцентр рассказал, когда начнется бабье лето
Москва пригласит Зеленского на празднование 75-летия победы в ВОВ
Американский сенатор хочет вызвать Обаму на допрос в суд по «российскому делу»
Глава Якутии на свои средства реконструировал мельницу-топчанку в селе Черкех
Сотрудники офиса компании Toyota в Японии эвакуированы из-за пожара
Польша определилась с местами размещения новых подразделений войск США
Глава Минвостокразвития рассказал, для чего берут «Дальневосточный гектар»
Сирия вводит новый режим прекращения огня в Идлибе
На Востряковском кладбище в Москве установили памятник Кобзону