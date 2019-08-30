Предпринимателей могут освободить от штрафов за первые проступки

СЕГОДНЯ 19:05 2019-08-30T19:05:08+03:00

Министр предложил не наказывать бизнесменов за впервые совершенные нарушения, при условии, что они быстро их устранят Фото: REUTERS

Вместо денежных взысканий на первый раз предлагается просто делать предупреждение

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Предприниматели могут получить право на ошибку - с такой инициативой выступил вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. Министр предложил не наказывать бизнесменов за впервые совершенные нарушения, при условии, что они быстро их устранят.

Подобную идею Силуанов высказал во время совещания по малому бизнесу, его участники жаловались, что предприниматели получают максимальные штрафы за нарушения, которые даже не влекут никакого ущерба государству.

Глава Минфина согласился с выступающими, отметив, что иногда и суммы штрафов "превышают разумные пределы".

"Здесь нужно использовать принцип предупреждения: первый раз вышел контрольный орган, нашёл нарушение действующих порядков, инструкций, законодательства... в случае, если это нарушение устранено - можно ограничиться предупреждением, и не взимать какие-то штрафы", - передают РИА Новости слова Силуанова.

Он также уточнил, что подобное право должна обеспечивать не только налоговая, но и остальные проверяющие органы.

ИСТОЧНИК KP.RU