2019-08-30T19:31:17+03:00
Происшествия

На Кипре задержана россиянка, организовавшая смертельный ритуал

Клиентка женщины выпила галлюциногенный отвар "аяуаска" и умерла
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Гражданка Латвии умерла на КипреГражданка Латвии умерла на КипреФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии.

Женщина умерла после того, как выпила галлюциногенный отвар "аяуаска" на церемонии "духовного очищения". Предполагается, что организовала ее именно наша соотечественница.

В ритуале приняли участие всего около 20 иностранцев. В больнице оказалась лишь латвийка. Причины ее смерти устанавливаются.

Помимо россиянки по этому делу проходит также 42-летний гражданин Колумбии, который, по версии следствия, поставлял наркотические вещества для ритуала. Кипр уже обратился в Интерпол с просьбой объявить его в международный розыск, передает Associated Press.

Перуанский обряд "аяуаска" проводится для оздоровления организма и достижения духовного спокойствия. Главным условием его организации является наличие наркотических веществ в отваре. Сайт kp.ru писал, что у нас в стране за такое "шаманство" можно сесть в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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