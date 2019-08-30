Трамп предложил General Motors вернуть свои заводы из Китая в США

СЕГОДНЯ 19:16 2019-08-30T19:40:00+03:00

Президент Штатов напомнил, что именно американское правительство однажды спасло корпорацию от банкротства

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил руководству крупнейшей американской автомобильной корпорации General Motors вернуть в США заводы, ранее выведенные за границу, в том числе в Китай.

В качестве аргумента в пользу такого решения политик привел тот факт, что именно Вашингтон в 2008 году спас концерн от банкротства.

"General Motors, которая когда-то была гигантом Детройта, сейчас один из самых мелких автопроизводителей здесь. Они перевели крупные заводы в Китай, до того, как я вступил в должность. Они сделали это, несмотря на то, что правительство США спасло их, предоставив помощь. Сейчас они должны начать снова возвращаться в Америку?" - цитирует ТАСС Трампа.

Сайт kp.ru писал, что ранее президент США уже критиковал General Motors за ее решения. Так, в частности, политику не понравилась идея закрытия четырех заводов компании на территории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU