Более 150 мигрантов прорвались в Испанию через границу с Марокко

СЕГОДНЯ 19:23 2019-08-30T19:59:35+03:00

Правоохранители обеих стран пытались помешать беженцам, но пострадали сами [видео]

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По меньшей мере 155 нелегальных мигранта смогли прорваться на территорию испанского автономного города Сеута через границу с Марокко.

Инцидент произошел на северном побережье африканского государства в пятницу, 30 августа, около 07:20 по местному времени (08:20 мск). Сотрудники правоохранительных органов обеих стран пытались помешать беженцам, но прорыва не удалось избежать.

Пострадали несколько десятков человекФото: REUTERS

Мигранты преодолели защищенный колючей проволокой шестиметровый забор. Среди них не было женщин, но присутствовали несовершеннолетние. В результате инцидента пострадали не менее 11 сотрудников гражданской гвардии Испании и 16 нелегалов. Один из них был госпитализирован, передает агентство Europa Press.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее береговая охрана Марокко спасла 161 мигранта из стран субсахарной Африки. Они планировали добраться до Европы на надувных резиновых лодках, но потерпели неудачу.

Более 150 беженцев незаконно прорвались в Испанию через забор.

ИСТОЧНИК KP.RU