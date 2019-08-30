Законопроект о понятии «коррупционное правонарушение» внесен в Госlуму

СЕГОДНЯ 19:45 2019-08-30T19:45:52+03:00

За данное нарушение будет грозить административная и уголовная ответственность

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В Госдуму внесен законопроект о понятии "коррупционное правонарушение". Изменения в федеральный закон «О противодействии коррупции» направлены на совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции.

Как следует из электронной базы данных нижней палаты парламента, законопроект О внесении изменения в статью 1 ФЗ "О противодействии коррупции" внесен членом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексеем Александровым.

В документе дается определение понятия «коррупционное правонарушение», как «деяние, обладающее признаками коррупции, за которое законодательством Российской Федерации установлена уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность».

Предполагается, что внедрение определения будет способствовать совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции.

Стоит отметить, что по данным Генеральной прокуратуры России, уже в текущем году было выявлено более 140 тысяч коррупционных нарушений, сообщает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU