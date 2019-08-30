Запущенный с Плесецка спутник взят на управление Космическими войсками РФ
Запущенный с космодрома "Плесецк" российский военный спутник успешно выведен на целевую околоземную орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
Сайт kp.ru писал, что ракета-носитель "Рокот" стартовала в пятницу, 30 августа, в 17:00 с третьей пусковой установки. В назначенное время разгонный блок "Бриз-КМ" успешно отделился от основного модуля.
Сейчас спутник уже успешно принят на управление Главным испытательным космическим центром им. Г. С. Титова Космических войск ВКС РФ. Аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2540".
"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально", - цитирует ТАСС представителя оборонного ведомства.
Для каких целей Минобороны России будет использовать новый спутник, не разглашается.
ИСТОЧНИК KP.RU