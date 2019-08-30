2019-08-30T20:14:21+03:00
Наука

Запущенный с Плесецка спутник взят на управление Космическими войсками РФ

Ракета-носитель "Рокот" успешно доставила военный аппарат на орбиту
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ракета-носитель «Рокот». Фото Андрей Моргунов ТАССРакета-носитель «Рокот». Фото Андрей Моргунов ТАСС
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Запущенный с космодрома "Плесецк" российский военный спутник успешно выведен на целевую околоземную орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Сайт kp.ru писал, что ракета-носитель "Рокот" стартовала в пятницу, 30 августа, в 17:00 с третьей пусковой установки. В назначенное время разгонный блок "Бриз-КМ" успешно отделился от основного модуля.

Сейчас спутник уже успешно принят на управление Главным испытательным космическим центром им. Г. С. Титова Космических войск ВКС РФ. Аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2540".

"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально", - цитирует ТАСС представителя оборонного ведомства.

Для каких целей Минобороны России будет использовать новый спутник, не разглашается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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