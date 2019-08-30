В Москве в пункте обмена валюты у мужчины украли сумку со 140 млн рублей

СЕГОДНЯ 20:11 2019-08-30T20:11:49+03:00

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В обменный пункт на юго-востоке Москвы 30 августа ворвались трое неизвестных и, угрожая пистолетом, забрали у одного из посетителей сумку. После чего скрылись. В сумке было около 140 млн рублей. Мужчина обратился в полицию.

- В 17.32 к нам поступило сообщение о разбое в организации на улице Братиславская. По предварительным данным, это кредитно-финансовое учреждение. В здание ворвались трое неизвестных людей и, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у одного из посетителей сумку с крупной суммой денежных средств. С места скрылись. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают размер материального ущерба, причиненного действиями злоумышленников, а также ищут похитителей, — рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По некоторым данным, похищение произошло в обменном пункте. Ворвавшиеся, по одной из версий, знали, что у мужчины будет при себе крупная сумма денег. Точно знали, что он поедет именно в этот обменный пункт и точное время. Поэтому они целенаправленно забрали сумку у него. Исключительно у него. Остальные посетители не пострадали.

- Мы выясняем все подробности разбоя, рассматриваются все версии, - добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU