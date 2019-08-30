Медведев сообщил о продлении программы расселения ветхого жилья

СЕГОДНЯ 20:11 2019-08-30T20:22:21+03:00

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Программу расселения ветхого и аварийного жилья в России будут продлевать и, по возможности, расширять. Об этом сообщил премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

В пятницу, 30 августа, он посетил Астрахань и провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора региона Игорем Бабушкиным. Руководитель области сообщил о наличии трудностей в реализации программы расселения и попросил у правительства поддержки в этом вопросе. До 1 января 2017 года объем аварийного жилья в регионе составил 44 тысячи кв. метров.

"Эта проблема, действительно, исторически существует у нас во многих регионах, и в Астраханской области в том числе. Более того, здесь у вас объем так называемого ветхого и аварийного жилья даже выше, чем во многих других регионах страны. Естественно, та программа, которая реализуется, мы ее продлеваем и, по мере сил, будем ее и расширять", - цитирует ТАСС Медведева.

Сайт kp.ru писал, что за минувшие 11 лет российским властям удалось обеспечить жильем более миллиона россиян, которые до этого обитали в ветхих домах.

ИСТОЧНИК KP.RU