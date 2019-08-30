Глава Южной Осетии пообещал не допустить войны с Грузией
Поводом для обострения отношений послужило строительство блокпоста на границе
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Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов пообещал не допустить военного столкновения с Грузией. Такая фраза прозвучала на фоне очередного обострения отношений между странами.
Дело в том, что недавно Грузия установила блокпост полиции на территории соседней республики близ приграничного села Уиста (Цнелис). Цхинвал потребовал убрать постройку до утра 30 августа, но условие так и не было выполнено.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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