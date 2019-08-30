2019-08-30T20:38:56+03:00
Политика

Украина потребовала переименовать российскую модификацию Ан-124

Предприятие "Антонов" против использования приставки "Ан" в названии самолета
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало убрать из названия разрабатываемой Россией модификации советского самолета Ан-124 приставку "Ан". В пресс-службе компании напомнили, что больше не принимают участие в создании новых летательных аппаратов, созданных конструкторским бюро "Ильюшин".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24