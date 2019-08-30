Украина потребовала переименовать российскую модификацию Ан-124
Предприятие "Антонов" против использования приставки "Ан" в названии самолета
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Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало убрать из названия разрабатываемой Россией модификации советского самолета Ан-124 приставку "Ан". В пресс-службе компании напомнили, что больше не принимают участие в создании новых летательных аппаратов, созданных конструкторским бюро "Ильюшин".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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