2019-08-30T21:39:02+03:00
Политика

МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на границе Грузии и Южной Осетии

Дипломаты обвинили Тбилиси в провокациях и призвали стороны проявлять сдержанность
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
МИД РФ отреагировал на происходящее на границе Грузии и Южной ОсетииМИД РФ отреагировал на происходящее на границе Грузии и Южной ОсетииФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Министерство иностранных дел России серьезно озабочено ростом напряженности на границе Грузии и Южной Осетии. В ведомстве заявили, что именно "провокационные действия" Тбилиси привели к эскалации и призвали стороны к сдержанности, а также продолжению конструктивного обсуждения в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты.

"Все последние месяцы Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке западных стран. Это отнюдь не способствовало решению застарелой пограничной проблемы", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломаты подчеркнули, что Цхинвал неоднократно предлагал Тбилиси начать переговоры по делимитации границы, но получал отказы. В результате Южная Осетия была вынуждена в одиночку оснащать эту зону и создавать безопасные условия для жизни населения.

Грузия, тем временем, продолжает нарушать спокойствие в регионе. Сайт kp.ru писал, что накануне она нарушила границу и построила на территории соседней республики блокпост своей полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Грузино-осетинский конфликт: хроника»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка
В Самаре турнир по стритболу стал рекордным по количеству участников
Умер Ханс Раусинг - создатель корпорации Tetra Pak
Расписанный Бэнкси грузовик продадут на аукционе в Великобритании
Украина потребовала переименовать российскую модификацию Ан-124
Глава Южной Осетии пообещал не допустить войны с Грузией
В Москве в пункте обмена валюты у мужчины украли сумку со 140 млн рублей
Медведев сообщил о продлении программы расселения ветхого жилья
Запущенный с Плесецка спутник взят на управление Космическими войсками РФ
Законопроект о понятии «коррупционное правонарушение» внесен в Госlуму
Более 150 мигрантов прорвались в Испанию через границу с Марокко
Трамп предложил General Motors вернуть свои заводы из Китая в США
На Кипре задержана россиянка, организовавшая смертельный ритуал
Предпринимателей могут освободить от штрафов за первые проступки
В российских школах предлагают учить стрельбе из оружия
Ракета-носитель «Рокот» стартовала с Плесецка
Болгарию охватили лесные пожары