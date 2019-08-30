МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на границе Грузии и Южной Осетии

СЕГОДНЯ 21:23 2019-08-30T21:39:02+03:00

МИД РФ отреагировал на происходящее на границе Грузии и Южной Осетии Фото: Александр КОЦ

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Министерство иностранных дел России серьезно озабочено ростом напряженности на границе Грузии и Южной Осетии. В ведомстве заявили, что именно "провокационные действия" Тбилиси привели к эскалации и призвали стороны к сдержанности, а также продолжению конструктивного обсуждения в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты.

"Все последние месяцы Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке западных стран. Это отнюдь не способствовало решению застарелой пограничной проблемы", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломаты подчеркнули, что Цхинвал неоднократно предлагал Тбилиси начать переговоры по делимитации границы, но получал отказы. В результате Южная Осетия была вынуждена в одиночку оснащать эту зону и создавать безопасные условия для жизни населения.

Грузия, тем временем, продолжает нарушать спокойствие в регионе. Сайт kp.ru писал, что накануне она нарушила границу и построила на территории соседней республики блокпост своей полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU