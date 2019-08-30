Расписанный Бэнкси грузовик продадут на аукционе в Великобритании

СЕГОДНЯ 21:30 2019-08-30T21:30:01+03:00

Стоимость "самой большой работы" таинственного уличного художника оценивается в $1,3-2 млн

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Аукционный дом Bonhams выставит на торги 17-тонный грузовик, который еще в 2000 году был расписан известным уличным художником Бэнкси. Стоимость лота оценивается в 1,3-2 миллиона долларов.

Он будет продемонстрирован на автомобильном аукционе Goodwood Revival в британском городе Чичестер 14 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU