2019-08-30T21:44:26+03:00
В мире

Умер Ханс Раусинг - создатель корпорации Tetra Pak

Вечером в пятницу, 30 августа, в Англии умер Ханс Раусинг
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вечером в пятницу, 30 августа, умер Ханс Раусинг - создатель корпорации по производству продуктовых упаковок Tetra Pak. Именно он превратил бизнес своего отца Рубена Раусинга из семейного в транснациональный, выведя его на мировый рынок.

Предприниматель скончался в своем доме в Англии в возрасте 93 лет. Печальные новости сообщили члены его семьи.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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