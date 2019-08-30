Умер Ханс Раусинг - создатель корпорации Tetra Pak

СЕГОДНЯ 21:44 2019-08-30T21:44:26+03:00

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Вечером в пятницу, 30 августа, умер Ханс Раусинг - создатель корпорации по производству продуктовых упаковок Tetra Pak. Именно он превратил бизнес своего отца Рубена Раусинга из семейного в транснациональный, выведя его на мировый рынок.

Предприниматель скончался в своем доме в Англии в возрасте 93 лет. Печальные новости сообщили члены его семьи.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU