2019-08-30T21:45:33+03:00
Общество

В Самаре турнир по стритболу стал рекордным по количеству участников

За призы боролись около 300 команд
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: Андрей СавельевФото: Андрей Савельев
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В Самаре в пятницу 30 августа прошел турнир по баскетболу 3 x 3 (стритболу) Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева. Он стал рекордным по количеству участников – за победу боролись около 300 команд из России и других стран в 14 категориях на 23 площадках. Впервые в турнире прошли соревнования в категории «Элит», где выступили профессиональные стритбольные команды из ТОП-35 рейтинга Международной федерации баскетбола.

- Хочу поблагодарить всех гостей, которые прибыли к нам из разных регионов, разных стран для того, чтобы вместе с нами принять участие в этом турнире, который тал настоящим праздником для всех любителей спорта в регионе и далеко за ее пределами, - обратился к гостям и участникам турнира губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

Общий призовой фонд Samara Open составил миллион рублей. В большинстве возрастных категорий победителями стали команды из Самарской области. В самой престижной категории элит главный приз забрала латвийская команда « Getto ».

Кроме соревнований всех собравшихся ждали конкурсы, Матч звезд, Dj -сет и концерт группы «Хлеб».

ИСТОЧНИК KP.RU

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