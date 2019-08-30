В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка

СЕГОДНЯ 21:57 2019-08-30T22:19:35+03:00

Дог напал на малыша в квартире, когда взрослые отвлеклись

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В Москве госпитализирован восьмимесячный ребенок, на которого напала собака породы дог. У малыша диагностированы множественные укусы и другие повреждения. Об этом в пятницу,30 августа, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по столице Юлия Иванова.

"Предварительно установлено, что собака породы дог находилась в квартире родственников хозяев животного. Пока женщина отлучилась, собака напала на 8-месячного ребенка", - сказала старший помощник главы ГСУ СК.

Согласно ее данным, обстоятельства происшествия все еще устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", предусматривающей арест на срок до шести месяцев, передает ТАСС.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU